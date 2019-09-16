СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-16T07:00:41+03:00

Пожар на ул. Лермонтова в Иркутске:15 сентября спасли 6 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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К тому моменту, когда пожарные прибыли по вызову на место ЧП, единственный подъезд дома по ул. Лермонтова в Иркутске был заполнен дымом. На уровне 10-го этажа что-то горело. Утро выходного дня, 15 сентября. Надо было срочно выводить по лестнице оказавшихся там людей.

-Звено газодымозащитной службы было направлено на спасение жителей, - отметил руководитель тушения пожара Евгений Гибадуллин. - День выходной многих жильцов не было дома, других же пришлось сначала разбудить, а потом без паники эвакуировать.

По лестнице помогли спуститься вниз шести жильцам дома. Уже после этого выяснилось, что причиной распространения дыма оказался, по счастью, не пожар в какой-то из квартир, а горящий мусор на лестничной клетке. Пожарные в считанные минуты потушили огонь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU