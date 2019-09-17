Выставка комнатных растений откроется в Иркутске
Сегодня, 17 сентября, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13.00 откроется выставка «Цветочная акварель». Экспонатами на ней будут комнатные растения.
- Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое, - сообщили в музее.
Как всегда можно будет не только посмотреть на цветы, но и спросить дельный совет по их выращиванию в доме или квартире. Работать вернисаж будет до 21 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU