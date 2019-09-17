2019-09-17T03:35:01+03:00
Общество

Выставка комнатных растений откроется в Иркутске

Цветочную экспозицию на несколько дней разместят в Краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Цветочную экспозицию на несколько дней разместят в Краеведческом музееЦветочную экспозицию на несколько дней разместят в Краеведческом музее
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Сегодня, 17 сентября, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13.00 откроется выставка «Цветочная акварель». Экспонатами на ней будут комнатные растения.

- Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое, - сообщили в музее.

Как всегда можно будет не только посмотреть на цветы, но и спросить дельный совет по их выращиванию в доме или квартире. Работать вернисаж будет до 21 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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