Выставка комнатных растений откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:35 2019-09-17T03:35:01+03:00

Цветочную экспозицию на несколько дней разместят в Краеведческом музее

Цветочную экспозицию на несколько дней разместят в Краеведческом музее

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Сегодня, 17 сентября, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13.00 откроется выставка «Цветочная акварель». Экспонатами на ней будут комнатные растения.

- Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое, - сообщили в музее.

Как всегда можно будет не только посмотреть на цветы, но и спросить дельный совет по их выращиванию в доме или квартире. Работать вернисаж будет до 21 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU