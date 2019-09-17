Взрыв газа в Ангарске: 45 соседей временно расселят в муниципальные квартиры и комнаты

СЕГОДНЯ 03:58 2019-09-17T03:58:43+03:00

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Взрыв в Ангарске прогремел в ночь с субботы на воскресенье около полуночи. Конечно, в это время суток большинство жильцов уже были дома. Больше всех от взрыва газа пострадал хозяин квартиры. Вчера, 16 сентября, он скончался в реанимации. Всего при взрыве пострадали 12 человек: восемь поехали в больницы — из них шестеро детей, остальные отказались.

- Состояние детей, которые были доставлены в Городскую детскую больницу, ближе к удовлетворительному, опасений за их жизни и здоровье нет, - сообщает администрация города Ангарска. - Двое из них на данный момент выписаны.

Сейчас предстоит много работы: нужно провести техническое обследование дома — убедиться, что жить в этом подъезде не опасно.

- Специализированной организацией проведено предварительное техническое обследование, по результатам которого рекомендовано ограничить доступ граждан в жилые помещения, - отмечают в мэрии города. - Официальное заключение будет готово ориентировочно к среде.

Сейчас нужно позаботиться о людях, которые, пока временно, лишились квартир. Им выделят комнаты и квартиры за счет резерва муниципального жилого фонда. А у их собственности сейчас дежурит наряд полиции. Чтобы не допустить мародерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU