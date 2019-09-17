2019-09-17T04:47:17+03:00
Происшествия

Нужны свидетели: очевидцев смертельного ДТП ищут в Усолье-Сибирском

В автокатастрофе погиб 28-летний водитель
Мария КНЯЗЕВА
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Нужны свидетели: очевидцев смертельного ДТП ищут в Усолье-СибирскомНужны свидетели: очевидцев смертельного ДТП ищут в Усолье-Сибирском
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ДТП со смертельным исходом. Оно произошло в Усолье-Сибирском днем 11 сентября на 1803 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

- В районе ТЭЦ-11 столкнулись автомобили Тойота Чайзер, Ниссан Сафари и Форд Фокус, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 28-летний водитель иномарки Тойоты Чайзер.

Для выяснения всех обстоятельств аварии полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП. Сейчас проводится проверка. Показания очевидцев, а также записи с видеорегистраторов будут полезны. Обращаться нужно в следственный отдел полиции в г. Усолье-Сибирское на ул. Ленина, 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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