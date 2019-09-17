2019-09-17T09:33:18+03:00
Происшествия

Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал»

Водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал». Фото: ГУ МВД России по Бурятии.Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал». Фото: ГУ МВД России по Бурятии.
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Крупная авария произошла 16 сентября на трассе «Р-258 «Байкал», в Кабанском районе Бурятии. 19-летний водитель Тойоты Карины, который ехал со стороны Иркутска в Улан-Удэ, в 15 километрах от поселка Клюевка, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в грузовик.

- Водитель Тойоты и его 20-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - По предварительным данным, парень с девушкой не были пристегнуты ремнями безопасности. Известно, что стаж вождения парня составлял всего 1 год.

Еще одно серьезное ДТП на этой же федеральной трассе произошло в пять часов вечера в Мухоршибирском районе. В 2 километрах от села Хошун-Узур перевернулся «Лексус 470», за рулем которого находилась 46-летняя женщина.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у автомобиля оторвалось заднее колесо. С различными травмами женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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