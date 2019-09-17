В Нижнеилимском районе одной из компаний незаконно перекрыли водоснабжение и канализацию
В Нижнеилимском районе сотрудники службы ЖКХ незаконно ограничили работу канализации и подачу холодного водоснабжения в помещений одной из местных компаний, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Оказалось, что это произошло потому, что руководство организации в течение месяца не оплачивало коммунальные услуги.
- Однако в данном случае перекрывать водоснабжение и канализацию служба ЖКХ не имела права, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Они могли бы это сделать только в том случае, если компания не оплачивала долги за коммунальные услуги в течение двух месяцев и более.
Сотрудники прокуратуры постановили, что подобные штрафные санкции в отношении этой организации были применены незаконно. Они потребовали от руководства службы ЖКХ устранить это нарушение, и в тот же день в организации появилась холодная вода и заработала канализация.
ИСТОЧНИК KP.RU