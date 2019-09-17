2019-09-17T10:25:04+03:00
Общество

В Нижнеилимском районе одной из компаний незаконно перекрыли водоснабжение и канализацию

Это произошло из-за того, что фирма в течение месяца не оплачивала коммунальные услуги
Анна ПОПОВА
Поделиться:
В Нижнеилимском районе одной из компаний незаконно перекрыли водоснабжение и канализациюВ Нижнеилимском районе одной из компаний незаконно перекрыли водоснабжение и канализациюФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Нижнеилимском районе сотрудники службы ЖКХ незаконно ограничили работу канализации и подачу холодного водоснабжения в помещений одной из местных компаний, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Оказалось, что это произошло потому, что руководство организации в течение месяца не оплачивало коммунальные услуги.

- Однако в данном случае перекрывать водоснабжение и канализацию служба ЖКХ не имела права, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Они могли бы это сделать только в том случае, если компания не оплачивала долги за коммунальные услуги в течение двух месяцев и более.

Сотрудники прокуратуры постановили, что подобные штрафные санкции в отношении этой организации были применены незаконно. Они потребовали от руководства службы ЖКХ устранить это нарушение, и в тот же день в организации появилась холодная вода и заработала канализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ангарчанин отсудил 440 тысяч рублей за автомобиль, купленный с измененными номерами
Новый сезон "Научных уик-эндов" стартует в Иркутске 21 сентября
В Шелехове женщина украла мобильный телефон у своей подруги
Сергей Сокол: На питании детей в школах нельзя экономить
«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм
Жительницу Бурятии осудили за незаконный перевоз одежды через границу
Губернатор Иркутской области внес в региональный парламент ряд социальных законопроектов
С чемоданчиком на выход: две квартиры, дом и все имущество отобрала бывшая жена у иркутянина во время развода
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области реализуется уверенными темпами
Брала деньги и сама ездила в путешествия: менеджер турфирмы из Братска украла 850 тысяч рублей клиентов
Спортивные учреждения Иркутской области получат новые ледозаливочные машины
Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал»