2019-09-17T11:13:36+03:00
Спорт

Спортивные учреждения Иркутской области получат новые ледозаливочные машины

Их можно будет использовать как на открытых, так и на закрытых катках
Анна ПОПОВА
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Спортивные учреждения Иркутской области получат новые ледозаливочные машиныСпортивные учреждения Иркутской области получат новые ледозаливочные машиныФото: Анна ПОПОВА
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В ближайшее время в Иркутскую область прибудут 5 новых ледозаливочных машин модели "Умка", - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Их общая стоимость составит 26 миллионов рублей. Они будут использоваться для заливки льда на открытых и закрытых катках, а также хоккейных кортах и стадионах.

- Эти агрегаты смогут расчищать катки от снега и заливать их льдом, а также восстанавливать его поврежденное покрытие, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также у этих ледозаливочных машин есть функция сбора ледяной крошки.

Эти машины достались Иркутской области в рамках проекта "Спорт - норма жизни". Также благодаря ему в спортивные школы региона поставили новый спортивный инвентарь, а также 4 автобуса, на которых учащиеся этих учреждений смогут ездить на соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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