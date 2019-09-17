2019-09-17T12:05:11+03:00
Экономика

С чемоданчиком на выход: две квартиры, дом и все имущество отобрала бывшая жена у иркутянина во время развода

Двадцать лет они прожили вместе, но брак не регистрировали, и все приобретения супруг оформлял на ее имя
Ольга СЛАВИЧЕВА
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С чемоданчиком на выход: две квартиры, дом и все имущество отобрала бывшая жена у жителя Иркутска во время развода.С чемоданчиком на выход: две квартиры, дом и все имущество отобрала бывшая жена у жителя Иркутска во время развода.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Да. И такое бывает. В полном соответствии с лучшими традициями супруг, покидая бывшую семью, уходит в светлое будущие с чемоданчиком. Другое дело, что глава этой некогда дружной семьи ( шутка ли, 20 лет иркутяне прожили вместе, уже и дочь почти взрослая) совсем не хотел совершать столь благородный поступок. Он даже в суд подавал иск на признание имущества общим. Тогда бы его можно было разделить. Увы.

- Как установлено судом, брак в установленном законом порядке зарегистрирован не был, - сообщает подробности дела пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. - Собственником указанного выше имущества является ответчица.

Ответчица в данном случае - это бывшая супруга. Пока муж занимался бизнесом, она вела дом. А супруг записывал на ее имя все приобретенное им имущество. Список, кстати, довольно внушительный, семейство не бедствовало: две квартиры, жилой дом и земельный участок, нежилое помещение, автомобиль Toyota Harrier и гараж. Когда супруги всерьез повздорили и решили разъехаться, бывшая жена показала благоверному на дверь. Но - без каких-либо претензий на имущество, включая ключи от машины.

Муж решил, что без всяких проблем вернет себе если не все, то половину нажитого - через суд. Но не тут-то было. Самого факта совместного проживания для дележа мало. Поскольку никаких документов о том, что это его имущество, нет, то на нет и суда нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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