2019-09-17T13:02:45+03:00
Общество

«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм

Премьера фильма "Тулунская рапсодия" пройдет на телеканале ТИВИСИ 18 сентября
Анна ПАВЛОВА
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«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм.«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Две волны наводнения пережил многострадальный Тулун. Два месяца подряд журналисты «Комсомолки» и телеканала ТИВИСИ вместе с горожанами и всей страной беспокоились о его будущем. Наши корреспонденты выезжали на место трагедии, вели прямые репортажи с затопленных территорий.

- Я оказался в Тулуне в тот день, когда город топило, - рассказывает Николай Текалов, который вел репортажи из города уже 29 июня. – Еще продолжалась эвакуация. А на следующие утро пункты временного размещения оказываются переполненными. Главная задача была – всех расположить и накормить, а все остальное – позже. На улицах курсировали грузовики с мебелью, водовозки, машины полиции, МЧС и скорой помощи. Люди арендовали лодки, чтоб добраться до крыш своих домов в надежде на то, чтобы спасти хоть что-то…

Время лечит раны. Сегодня город, практически наполовину смытый наводнением, восстанавливается. На безопасном расстоянии от реки, умеющей показывать свой буйный нрав, строится новый Тулун. А на месте унесенных водой домов будет разбит парк.

«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм.

Мы писали и снимали о случившемся много. Но сказать тогда, по определенным причинам, можно было далеко не все. Да и происходящее требовало осмысления, а на это необходимо время. Так пришла идея создать фильм "Тулунская рапсодия". В него вошло все то, что не вписывалось в формат и то, о чем в первые дни говорить было попросту сложно. Сейчас к затопленным территориям приковано внимание не только региона, но и федерального центра.

И теперь мы наконец можем показать - как это было на самом деле. Премьера фильма "Тулунская рапсодия" пройдет на телеканале ТИВИСИ 18 сентября в 20:00, а после этого вы сможете увидеть его и в интернете - на официальном ютуб-канале телекомпании

Где смотреть телеканал ТИВИСИ

Ростелеком - 22, Дом. ru - 32, ТТК Бурятия - 137, Ориент Телеком - 22, Электронный город - 22, СтрелаТелекомИркутск - 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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