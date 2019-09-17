2019-09-17T13:09:39+03:00
Общество

Сергей Сокол: На питании детей в школах нельзя экономить

Депутаты Заксобрания Иркутской области держат на контроле вопрос питания школьников с ограниченными возможностями здоровья
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол: На питании детей в школах экономить нельзяСергей Сокол: На питании детей в школах экономить нельзя
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Закон о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья принят и вступил в силу 1 сентября. Однако не везде дети с ОВЗ питаются в школах бесплатно. Об этом шла речь на совещании в областном парламенте. Поводом для его проведения послужили многочисленные обращения от представителей муниципальных образований и родителей.

- Депутаты принимают законы не для галочки, каждый закон должен работать на сто процентов, - сказал Сергей Сокол. - Тем более такой важный и актуальный, касающийся детей. Этого сегодня ждут родители и педагоги. Сейчас нам нужно понять, почему закон не заработал с 1 сентября, чья это недоработка.

В Иркутской области 14,4 тыс. детей с ограниченными возможностями, почти 7 тыс. из которых из малообеспеченных семей и получают питание, предусмотренное для детей из данной категории семей. Согласно мониторингу, проведенному депутатами в своих избирательных округах, только один муниципалитет – город Усть-Илимск кормит детей с ОВЗ за счет средств местного бюджета.

Как сообщила заместитель министра образования Татьяна Николашкина, проект соответствующего постановления сейчас находится в завершающей стадии согласования и в ближайшее время будет подписан. После этого средства областного бюджета будут доведены до муниципалитетов.

Также парламентарии обратили внимание и на тему обеспечения бесплатным питанием всех школьников из пострадавших в результате наводнения территорий. Ранее законопроект был отклонен на сессии большинством голосов. Депутаты продолжат работать в данном направлении и вести мониторинг организации поддержки семей в муниципалитетах, попавших в зону затопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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