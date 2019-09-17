2019-09-17T13:12:03+03:00
Происшествия

В Шелехове женщина украла мобильный телефон у своей подруги

Она сделала это, когда зашла к приятельнице в гости
Анна ПОПОВА
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В Шелехове женщина украла мобильный телефон у своей подругиВ Шелехове женщина украла мобильный телефон у своей подругиФото: Александр Новиков
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В Шелехове сотрудники полиции задержали женщину, которая ограбила свою подругу, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Все началось с того, что пару дней назад в один из отделов полиции города обратилась местная жительница и рассказала, что у нее украли мобильный телефон.

- В ходе расследования выяснилось, что похитительницей смартфона была подруга потерпевшей, которая накануне приходила к ней в гости, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Именно в это время женщина и обратила внимание на телефон, который лежал без присмотра в квартире приятельницы.

После того, как полицейские установили личность подозреваемой, они сразу же отправились на ее поиски. Им очень повезло: они задержали грабительницу буквально в паре шагов от ломбарда, куда она собиралась заложить похищенный девайс. Телефон был тут же изъят и возвращен хозяйке. А похитительнице, которая, кстати, ранее уже была судима за совершение особо тяжкого преступления, грозит уголовное наказание по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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