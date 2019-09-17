2019-09-17T13:28:00+03:00
Общество

Новый сезон "Научных уик-эндов" стартует в Иркутске 21 сентября

первая лекция будет посвящена истории иркутских евреев
Анна ПОПОВА
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Новый сезон "Научных уик-эндов" стартует в Иркутске 21 сентябряНовый сезон "Научных уик-эндов" стартует в Иркутске 21 сентябряФото: Андрей СИНЬКОВ
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В Иркутске стартует 4 сезон образовательного проекта "Научные уик-энды", - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу библиотеки. Первая лекция состоится уже в эту субботу, 21 сентября, в Научной библиотеке имени В.Г. Распутина.

- Первая встреча в новом сезоне "Научных уик-эндов" будет посвящена истории жизни евреев в Иркутске, - сообщили в пресс-службе библиотеки. - В качестве лектора выступит кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой рекламы на факультете сервиса и рекламы ИГУ Владимир Рабинович.

Всего в течение осени иркутяне смогут посетить порядка 12 встреч в рамках этого проекта. Они будут посвящены самым разнообразным темам: от международных отношений и экономики до китайской культуры и конфликта закона и реальности. Ну а первая лекция в рамках "Научных уик-эндов" состоится 21 сентября в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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