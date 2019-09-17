2019-09-17T14:39:22+03:00
Авто

Проезд по улице Красноярская в Иркутске ограничат до 4 октября

Причина - капремонт водопровода
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Проезд по улице Красноярская в Иркутске ограничат до 4 октябряПроезд по улице Красноярская в Иркутске ограничат до 4 октябряФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! Через два дня, с 19 сентября, движение по улице Красноярской в Иркутске будет ограничено. А конкретно, это коснется дороги от Угольного проезда до 1-й Советской улицы.

- Там будут капитально ремонтировать водопровод, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - К 4 октября ездить там снова можно будет.

И это не единственное ограничение. Так, до 24 сентября знак "кирпич" продолжит висеть на улице Грязнова, где приводят в порядок теплосети. До 30 сентября будут ремонтировать проезжую часть на улице Лебедева-Кумача. Так что автомобилистам стоит заранее подумать о вариантах объезда этих дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие дороги из-за ремонта перекроют в Иркутске в сентябре

Пока не выпал снег, коммунальщики продолжают реконструкцию теплосетей и проезжей части, многие улицы закрыты для проезда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"На душе тоскливо? Звони, поговорим": за час эфира в стиле "свободные уши" иркутянки зарабатывают по триста рублей
Ангарчанин отсудил 440 тысяч рублей за автомобиль, купленный с измененными номерами
Новый сезон "Научных уик-эндов" стартует в Иркутске 21 сентября
В Шелехове женщина украла мобильный телефон у своей подруги
Сергей Сокол: На питании детей в школах нельзя экономить
«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм
Жительницу Бурятии осудили за незаконный перевоз одежды через границу
Губернатор Иркутской области внес в региональный парламент ряд социальных законопроектов
С чемоданчиком на выход: две квартиры, дом и все имущество отобрала бывшая жена у иркутянина во время развода
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области реализуется уверенными темпами
Брала деньги и сама ездила в путешествия: менеджер турфирмы из Братска украла 850 тысяч рублей клиентов
Спортивные учреждения Иркутской области получат новые ледозаливочные машины
В Нижнеилимском районе одной из компаний незаконно перекрыли водоснабжение и канализацию
Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал»