СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-17T14:39:22+03:00

Проезд по улице Красноярская в Иркутске ограничат до 4 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

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Внимание, автомобилисты! Через два дня, с 19 сентября, движение по улице Красноярской в Иркутске будет ограничено. А конкретно, это коснется дороги от Угольного проезда до 1-й Советской улицы.

- Там будут капитально ремонтировать водопровод, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - К 4 октября ездить там снова можно будет.

И это не единственное ограничение. Так, до 24 сентября знак "кирпич" продолжит висеть на улице Грязнова, где приводят в порядок теплосети. До 30 сентября будут ремонтировать проезжую часть на улице Лебедева-Кумача. Так что автомобилистам стоит заранее подумать о вариантах объезда этих дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU