2019-09-17T14:46:31+03:00
Общество

"На душе тоскливо? Звони, поговорим": за час эфира в стиле "свободные уши" иркутянки зарабатывают по триста рублей

Правда, большинство горожан предпочитают выговориться бесплатно у приятелей на кухне
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"На душе тоскливо? Звони, поговорим": за час эфира в стиле "свободные уши" иркутянки зарабатывают по триста рублей."На душе тоскливо? Звони, поговорим": за час эфира в стиле "свободные уши" иркутянки зарабатывают по триста рублей.
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-Какой к черту слушатель?!, - возмутитесь вы. - Да я пойду к соседке Наде, с ней и поболтаем. Знаете, какой она слушатель! Или к подружкам заеду...

Так-то оно так. Еще можно вспомнить двоюродную сестру, племянницу, тетю или маму. Мужчинам - лучшего друга студенческих лет, приятеля по рыбалке и увлечению автомобилями. Но, признайтесь честно - как часто вы с ними видитесь последнее время? А его, этого времени, точно хватает? А вас правда выслушают и поймут в любом случае? И точно никому не расскажут? Короче, с десяток разных, и не очень приятных вопросов появляется.

Про вариант "пойти к психологу" только не говорите, пожалуйста. Наши люди - это наши люди. Пойдут к человеку с такой профессией охотнее всего на какой-нибудь тренинг личностного роста. Или с ребенком. А не "на жисть" пожаловаться. Да и ценники у них. И время надо еще выбрать. А если вот прямо сейчас душа рвется?

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В общем, свято место пусто не бывает. И, пока профессиональные психологи сидят в уютных кабинетах и проводят тренинги, загибая цены, их место занимают дилетанты. Во-всяком случае, на услугу "свободное ухо" сертификат не нужен. Нужен приятный голос и сочувствие к собеседнику.

Сразу - шкурный вопрос. Сколько берут? В Иркутске зарегистрировавшаяся на популярном сервисе продажи и услуг потенциальная собеседница определилась с таксой без проблем. Поболтать в чате - 200 рублей. Поболтать по мобильному - 300 рублей - полчаса. А первые пять минут - так вообще бесплатно, для уточнения формате.

Ну, это немногим дешевле возможности обсудить проблемы в реале, за бутылкой спиртного

(ее обеспечивает клиент). За эту услугу просят 800 рублей ( подробности >>> )

ИСТОЧНИК KP.RU

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