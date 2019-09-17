Четвертое поражение подряд: иркутский «Зенит» дома проиграл барнаульскому «Динамо»

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-17T17:31:19+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» вновь не сумели порадовать своих болельщиков и в очередном туре Первенства России среди команд Второго дивизиона проиграли на своем поле барнаульскому «Динамо» со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече наши парни пропустили на 26-минуте первого тайма, после того, как динамовцы удачно разыграли штрафной удар. Это поражение стало четвертым подряд для нашей команды в этом сезоне.

Иркутская дружина по-прежнему остается на последней 6-й строчке в турнирной таблице. В активе наших футболистов всего 3 набранных очка. Свой следующий матч «Зенит» проведет также на своем поле. 20 сентября в гости к зенитовцам пожалует единоличный лидер турнирной таблицы омский «Иртыш». Встреча состоится на стадионе "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU