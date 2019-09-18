Свадебное дерево для замочков появится в Ангарске

СЕГОДНЯ 04:26 2019-09-18T04:26:19+03:00

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На городской набережной города Ангарск начали установку композиции «Свадебное дерево». Оно точь-в-точь такое же как в городе Мытищи, с которым город нефтехимиков являются побратимами.

- Его высота 4 метра, - сообщает пресс-служба администрации Ангарска. - На ветвях есть металлические листочки, на которых молодожены могут закрепить «замки любви».

Стоит отметить, что в Иркутске замочки с именами и датой свадьбы молодожены вешают на ограждении реки Ангары на Нижней Набережной, а ключи бросают в воду — чтобы наверняка не расторгнуть узы брака. Надеемся, что им это помогает, хотя если верить статистике на 1000 свадеб в Приангарье приходится 650 разводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU