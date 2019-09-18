На первенстве Европы по стрельбе иркутянка завоевала бронзовую медаль

СЕГОДНЯ 04:48 2019-09-18T04:48:50+03:00

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Имя — Надежда Колода — известно всем в Иркутске и России, кто хоть маленько интересуется таким видом спорта как пулевая стрельба. Со многих соревнований российского и международного масштаба она возвращалась с призовыми местами. Так получилось и в этот раз. На первенстве Европы по стрельбе из малокалиберного оружия в составе российской команды завоевала бронзовую медаль.

- Соревнования проходят в итальянском городе Болонья, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В составе команды также были Ольга Щемелина из Новосибирской области и Альбина Бевз из Москвы. Первое место у француженок, второе у спортсменок Италии.

Первенство завершиться только 23 сентября. Надежде предстоит еще выступить в составе смешанной команды, стрелять будут на дистанции 50 метров из малокалиберного пистолета. Держим кулачки за нашу землячку!

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ИСТОЧНИК KP.RU