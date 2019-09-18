2019-09-18T06:07:24+03:00
Происшествия

ДТП в Ангарске: столкнулись две иномарки и автобус, пострадал ребенок

К счастью, 4-летняя девочка получила несерьезные травмы, поскольку была в автокресле
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Ангарске: столкнулись две иномарки и автобус, пострадал ребенок. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.ДТП в Ангарске: столкнулись две иномарки и автобус, пострадал ребенок. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.
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Около 8 часов утра 18 сентября в Ангарске на улице Преображенская случилась авария, в которой пострадал ребенок.

- Предварительно выяснили, что водитель машины «Мазда» подъехал слишком близко к движущейся впереди «Тойоте», столкнулся с ней, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - А потом «Мазду» отбросило на маршрутный автобус, который стоял в парковочном кармане. Пассажиров в нем не было.

Четырехлетняя девочка, сидевшая в салоне "Мазды", получила травмы. К счастью, не серьезные, потому что она сидела в автокресле.

Дорожные полицейские проводят проверку, выясняя, как точно произошло ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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