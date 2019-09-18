2019-09-18T06:34:21+03:00
Общество

"Хочу высокую зарплату!": 70% соискателей Иркутска готовы в ближайшее время сменить работу

Только за последний месяц вакансии разместили 18 тысяч иркутян
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Хочу высокую зарплату!": 70% соискателей Иркутска готовы в ближайшее время сменить работу."Хочу высокую зарплату!": 70% соискателей Иркутска готовы в ближайшее время сменить работу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Кто не хочет более высокого дохода? Все хотят. С наступлением осени иркутяне вернулись из летних отпусков, вчерашние студенты поняли, что пора бы им искать место под солнцем. И базы данных всех кадровых агентств пополнились. Причем, если выпускники мечутся в поисках первой работы, то их конкуренты с опытом, навыками и стажем готовы эту самую работу сменить. Причем на высокооплачиваемую.

-Сентябрь- всегда активное время на рынке труда для компаний и кандидатов, - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. - Но тут, конечно, не стоит забывать, что сама длительность поиска нового места работы, очень зависит от уровня позиции, на которую претендует кандидат. Например, работодатели отмечают, что в среднем руководителя организации и его заместителя ищут почти два месяца, руководителя подразделения и квалифицированного специалиста с высшим техническим образование – чуть больше полутора месяцев. Быстрее всего, около двух недель, уходит на поиск неквалифицированных рабочих и обслуживающего персонала.

Основной причиной поиска нового места, соискатели называют низкую заработную плату. Так ответили 71% участников опроса HeadHunter в Иркутске . Они считают, что на прежнем месте их ценят недостаточно - уровень доходов оценили в 2,9 баллов из пяти. Кроме того, соискателям не нравится отсутствие надежд на более высокую должность, вариантов повышения квалификации, неопытность руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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