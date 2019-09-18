Бес попутал: риэлтор из Иркутска кинула покупателей на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-18T08:01:57+03:00

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Ближайшие три года недавний директор агентства недвижимости из Иркутска, дама с положением и связями, проведет в колонии общего режима. Бес попутал успешного риэлтора при продаже дачных участков семейной паре. Объявление об этом она разместила в интернете, зная, что руководитель фирмы собрался их продавать.

-На объявление откликнулась семейная пара, желающая приобрести земельные участки под индивидуальную жилищную застройку, - сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Не сообщив покупателям, что земельные участки предназначены под строительство домов отдыха семейного типа, риэлтор заверила их в возможности дальнейшей регистрации.

Она убедила покупателей в выгодности заключения сделки по приобретению недвижимости, сообщив о том, что участки пользуются большим спросом, нужно срочно вносить предоплату. Заключила договоры, получила в счет оплаты 300 тысяч, а потом и еще 1, 2 миллиона рублей.

Все полученные деньги риэлтор тратила на себя. За умышленное, из корыстных побуждений в особо крупных размерах, она и получила срок - три года колонии. Деньги семье, пострадавшей от обмана директора агентства, уже вернули, также оплатили и юридические расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU