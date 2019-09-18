Попытка взыскать с участника ДТП в Иркутске убытки в 500 тысяч провалилась

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-18T10:34:54+03:00

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Такого исхода владелец побывавшего в ДТП автомобиля никак не ожидал. Будучи уверенным в виновности второго участника аварии, он подал на него иск в Октябрьский суд Иркутска на взыскание убытков. Рассчитывал получить немало.

-Он попросил суд взыскать убытки в размере 515 025 рублей, расходы по проведению независимой экспертизы - 9 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины - 11 163 рублей, - сообщает пресс-служба суда. -Но, при рассмотрении этого дела были исследованы и схема ДТП, и справка о ДТП. Проведена судебная автотехническая-автотовароведческая экспертиза, допрошены свидетели и эксперт.

Но самое главное - была еще раз просмотрена и изучена видеозапись самого момента ДТП. Тут-то и выяснилось, что и сам истец нарушил правила. Он вел машину по городу со скоростью значительно больше 60 км.\час. Это выяснилось из видеозаписи, сделанной пассажиром автомобиля, хозяин которого как раз и подал иск в суд. С учетом того, что вина ответчика в совершении ДТП не нашла своего подтверждения, иск оставили без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU