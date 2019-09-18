В первом чтении принят законопроект депутатов о компенсации за утраченный во время паводков в Приангарье урожай

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-18T12:15:49+03:00

Поправки к нему будут приняты во втором чтении

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На сессии Заксобрания 18 сентября принят законопроект, который предусматривает дополнительные меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка в Иркутской области. Авторами законопроекта являются председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол и депутаты Александр Гаськов, Кузьма Алдаров, Ирина Синцова, Виталий Перетолчин и Георгий Любенков.

Отметим, что проект закона рассматривался вместе с альтернативным законопроектом, внесенным губернатором. Обе инициативы касаются выплаты компенсаций жителям, пострадавших от наводнения, за утраченные посевы на приусадебных участках, гибель сельскохозяйственных животных, уничтожение сооружения для содержания животных, корма и т.д. Проекты закона, однако, отличались перечнем мер поддержки. Например, в законопроекте депутатов была предусмотрена конкретная компенсация за разрушенные паводком теплицы.

Поправки к законопроекту будут подготовлены в рамках второго чтения.

Уточним, что в повестку сессии включено более 40 вопросов. Многие из низ направлены на поддержку пострадавших от наводнения. Это льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, освобождение граждан в зоне паводка от внесения платы за электроэнергию, организация бесплатного питания в школах для детей и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU