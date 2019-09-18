Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу пройдет в Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-18T12:58:38+03:00

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Совсем скоро Иркутск примет чемпионат Сибирского федерального округа по боксу, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области. Он пройдет с 25 по 28 сентября во Дворце спорта "Труд". На турнир съедутся более 100 сильнейших боксеров из 10 регионов России.

- Команда Иркутской области будет представлена на чемпионате в расширенном составе, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Среди них будут такие спортсмены, как Егор Шапочанский, Денис Шевчук, Василий Зверян, Тимофей Каверин, Денис Савицкий и Денис Самсонкин и другие.

В качестве почетных гостей на турнире по боксу в Иркутске будут присутствовать руководитель Дирекции Федерации бокса России в СФО Игорь Евдокимов, чемпион Европы и Игр доброй воли Андрей Мишин и бронзовый призер Олимпийских игр Альберт Пакеев.

Эти соревнования являются отборочными - лучшие боксеры отправятся на чемпионат России, который состоится в ноябре в Самаре.

Торжественное открытие чемпионата СФО по боксу состоится 25 сентября в 17:00 во Дворце спорта "Труд", после чего начнутся предварительные поединки. Затем, с 17:00 26 сентября стартуют четвертьфиналы, а 27 сентября в это же время - полуфинальные бои. 28 сентября в 17:00 состоятся финальные поединки, после чего пройдет награждение лучших спортсменов турнира. Вход на все части турнира свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU