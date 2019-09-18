2019-09-18T13:31:53+03:00
Общество

В Бурятии приставы конфисковали 10 рыболовных сетей у браконьеров, которые охотились на нерп

К моменту задержания они успели поймать одного байкальского тюленя
Анна ПОПОВА
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В Бурятии приставы конфисковали 10 рыболовных сетей у мужчины, который охотился на нерпу. Фото: пресс-служба УФССП России по республике БурятияВ Бурятии приставы конфисковали 10 рыболовных сетей у мужчины, который охотился на нерпу. Фото: пресс-служба УФССП России по республике Бурятия
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В Бурятии сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые занимались незаконной ловлей байкальской нерпы, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по республике Бурятия. Они застали браконьеров прямо на месте преступления - на берегу Байкала, неподалеку от села Оймур. Они установили в воде 10 сетей и ждали, когда в них попадутся водные млекопитающие.

- На момент задержания молодые люди успели поймать одну нерпу, - сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. - Но полицейские успели вовремя выпустить тюленя обратно в воду, и тем самым спасли ему жизнь.

Поскольку добыча байкальской нерпы запрещена законом, браконьерам назначили административное наказание в виде штрафа и конфискации рыболовных сетей, которую произвели судебные приставы. После этого изделия для незаконной ловли нерп тут же были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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