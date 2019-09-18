Приняты законопроекты депутатов о соцподдержке пострадавших от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-18T14:12:52+03:00

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На сессии Законодательного Собрания Иркутской области в первом чтении принят проект закона, по которому ученики 1-11 классов из населенных пунктов, пострадавших от наводнения, в течение учебного года 2019-2020 годов будут бесплатно питаться в школах. Проект закона был внесен группой депутатов областного парламента.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова отметила, что бесплатное питание должны получать не только те дети, которые сейчас фактически проживают в зоне паводка, но и те, кто сейчас выехали в другие районы, поскольку их семьи потеряли все имущество. Соответствующие поправки были внесены в законопроект во втором чтении.

Кроме того, окончательно одобрен законопроект, по которому от платы за электроэнергию освободят граждан, чье жилье попало в зону затопления, на период с 27 июня по 30 сентября 2019 года.

- Этот закон люди в пострадавших территориях очень ждали. Энергетики пока не отправляли квитанции, также ожидая решения депутатов. Мы пришли к общему мнению, что эти затраты может взять на себя областной бюджет, - отметил спикер ЗС Сергей Сокол.

Также приняты законы, освобождающие пострадавших жителей от налога на транспорт, а предприятий – от налога на имущество, о предоставлении компенсации за утерянный урожай, гибель домашнего скота, птицы, а также единовременной выплаты на приобретение сена.

ИСТОЧНИК KP.RU