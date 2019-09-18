2019-09-18T14:29:15+03:00
Общество

Принят закон об изменении способа избрания главы Иркутска: его выберут из числа депутатов

Законопроект принят большинством голосов
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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В окончательном чтении принят проект закона о выборах главы Иркутска. Было предложено изменить способ избрания, установив, что он избирается городской думой из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

По итогам голосования законопроект был принят большинством голосов.

Против законопроекта на сессии высказались депутаты Лариса Егорова, Антон Романов, Александр Битаров и Сергей Бренюк. Парламентарии считают, что выборы главы областного центра должны проходить путем прямых выборов. По мнению председателя Заксобрания Сергея Сокола, самым оптимальным решением был законопроект, внесенный ранее депутатом Виталием Перетолчиным. Данным законопроектом предлагалось предоставить каждому муниципальному образованию самостоятельно установить способ избрания главы из трех, определенных федеральным законодательством.

- Такой подход был бы наиболее объективным, потому что каждое муниципальное образование имеет свои особенности, - отметил спикер областного парламента. - Однако данный законопроект не нашел поддержки на сессии Законодательного Собрания в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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