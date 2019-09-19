2019-09-19T03:31:23+03:00
Звезды

Иркутский музыкальный театр готовит премьеру оперетты «Принцесса цирка»

79-ый театральный сезон труппа откроет 20 сентября
Мария КНЯЗЕВА
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Макет сценографии "Принцессы цирка". Фото предоставлено театром им. Н.М. ЗагурскогоМакет сценографии "Принцессы цирка". Фото предоставлено театром им. Н.М. Загурского
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Все лето артисты Иркутского музыкального театра готовили для вас оперетту «Принцесса цирка» под руководством режиссера, балейтмейстера из Санкт-Петербурга Гали Абайдулова. Над костюмами трудилась также художник-постановщик из северной столицы России , лауреат театральных премий Елена Вершинина.

В основе постановки — одноименная оперетта Имре Кальмана. Рассказ пойдет о цирке, превратностях судьбы и, конечно, о любви...

- Весь Париж стремится в цирк на представление с загадочным акробатом в маске, - сообщается в аннотации к спектаклю «Принцесса цирка». - Его имени никто не знает. Все зовут его мистер Икс. Графиня Теодора Вердье мечтает с ним познакомиться. Их встреча должна состояться на балу, который устраивает отвергнутый поклонник графини барон де Кревельяк. В его планах месть Теодоре...

Кстати, впервые «Принцессу цирка» поставили в 1926 году в Театре ан дер Вин в Вене. А уже на следующий год ее показали в Московском театре оперетты. Эта история не оставляла равнодушной ни читателей, ни театральных режиссеров, ни кинематографистов. Есть четыре экранизации «Принцессы цирка». Последняя из них вышла на экраны в 1982-ом году в СССР. Чем закончится знаменитое повествование в исполнении иркутских актеров, узнать можно уже совсем скоро. Премьерные показы 28 и 29 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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