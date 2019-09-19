Чемпионат мира по вольной борьбе в Нур-Султане: спустя 4 года Наталья Воробьева вновь завоевала золото

СЕГОДНЯ 04:13 2019-09-19T04:44:13+03:00

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Первая олимпийская чемпионка по вольной борьбе в России. Успех Натальи Воробьевой в Лондоне в 2012-ом отмечала вся страна. Что уж говорить о городе Тулун в Иркутской области, где она начинала свою карьеру, тренируясь у Камиля Джиганчина.

Потом было золото чемпионата мира в 2015-ом и серебряная медаль Олимпиады в Рио-де- Жанейро в 2016-ом. А после поклонников Натальи ждала радостная новость, но не из мира спорта, из личной жизни. Воробьева готовится стать матерью. Сына Тимура спортсменка родила в июле 2018-го. Сибирячка сразу говорила: «Уходить не собираюсь, вернусь в большой спорт». И вернулась!

Сначала успешно покорила все российские «олимпы», а теперь снова заявила о себе всему миру: в Нур-Султане, где сейчас проходит чемпионат мира по вольной борьбе 2019 Наталья Воробьева завоевала золотую медаль в весовой категории до 72 кг. Как сообщает Федерация вольной борьбы России, в финальной схватке сибиряка одолела украинскую спортсменку Алину Бережную. Стоит отметить, что после триумфа нашей землячки на чемпионате мира в 2015 году, золотой медали у нашей сборной не было. Спустя 4 года на престижном турнире зазвучал российский гимн.

И хотя Воробьева стала победительницей мирового состязания, говорить об участии в Олимпиаде в Токио пока рано. Наталье предстоит победить еще на чемпионате Европы, чтобы получить олимпийскую лицензию. Так что держим кулачки за нашу землячку!

wrestrus_ru Наталья Воробьева завоевала золото на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане

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ИСТОЧНИК KP.RU