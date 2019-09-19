2019-09-19T04:44:13+03:00
Спорт

Чемпионат мира по вольной борьбе в Нур-Султане: спустя 4 года Наталья Воробьева вновь завоевала золото

После выхода из декрета спортсменка из Тулуна побеждает на престижных турнирах [фото]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Наталья Воробьева снова доказала миру, что она сильнейшая из спортсменок.Наталья Воробьева снова доказала миру, что она сильнейшая из спортсменок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Первая олимпийская чемпионка по вольной борьбе в России. Успех Натальи Воробьевой в Лондоне в 2012-ом отмечала вся страна. Что уж говорить о городе Тулун в Иркутской области, где она начинала свою карьеру, тренируясь у Камиля Джиганчина.

Потом было золото чемпионата мира в 2015-ом и серебряная медаль Олимпиады в Рио-де- Жанейро в 2016-ом. А после поклонников Натальи ждала радостная новость, но не из мира спорта, из личной жизни. Воробьева готовится стать матерью. Сына Тимура спортсменка родила в июле 2018-го. Сибирячка сразу говорила: «Уходить не собираюсь, вернусь в большой спорт». И вернулась!

Сначала успешно покорила все российские «олимпы», а теперь снова заявила о себе всему миру: в Нур-Султане, где сейчас проходит чемпионат мира по вольной борьбе 2019 Наталья Воробьева завоевала золотую медаль в весовой категории до 72 кг. Как сообщает Федерация вольной борьбы России, в финальной схватке сибиряка одолела украинскую спортсменку Алину Бережную. Стоит отметить, что после триумфа нашей землячки на чемпионате мира в 2015 году, золотой медали у нашей сборной не было. Спустя 4 года на престижном турнире зазвучал российский гимн.

И хотя Воробьева стала победительницей мирового состязания, говорить об участии в Олимпиаде в Токио пока рано. Наталье предстоит победить еще на чемпионате Европы, чтобы получить олимпийскую лицензию. Так что держим кулачки за нашу землячку!

wrestrus_ruwrestrus_ru
Наталья Воробьева завоевала золото на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане
5370 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама серебряного призера Олимпиады в Рио Натальи Воробьевой: «Готовим для дочки баньку»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При покупке в соцсетях обманули жителя Иркутской области, предъявив фото чужого паспорта
Сергей Левченко: Взаимодействие с Монголией будет расширяться
"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным столбом
Родительская плата за детсады Иркутского района вырастет с 1 октября
Иркутский музыкальный театр готовит премьеру оперетты «Принцесса цирка»
Грибники пропали в двух районах Иркутской области
Принят закон об изменении способа избрания главы Иркутска: его выберут из числа депутатов
Приняты законопроекты депутатов о соцподдержке пострадавших от наводнения в Иркутской области
Мужчину осудили на 18 лет за убийство, поджог и угон автомобиля в Иркутской области
В Бурятии приставы конфисковали 10 рыболовных сетей у браконьеров, которые охотились на нерп
Чемпионат Сибирского федерального округа по боксу пройдет в Иркутской области
В Иркутской области изменили проект благоустройства мемориала жертв политических репрессий
В первом чтении принят законопроект депутатов о компенсации за утраченный во время паводков в Приангарье урожай
Выставка ко дню рождения Владимира Сукачева откроется в иркутском художественном музее
В Иркутской области мошенники обманули 10 человек за сутки
Попытка взыскать с участника ДТП в Иркутске убытки в 500 тысяч провалилась
Катались, пока не кончился бензин: двух молодых угонщиков поймали в Иркутске
Бес попутал: риэлтор из Иркутска кинула покупателей на 1,5 миллиона рублей
Биотехнологии на службе здоровья озера Байкал
Все должно быть идеально: почему на три месяца закрыли ресторан в Железногорске-Илимском
"Хочу высокую зарплату!": 70% соискателей Иркутска готовы в ближайшее время сменить работу
«СОГАЗ-Мед»: профилактика инсульта