Родительская плата за детсады Иркутского района вырастет с 1 октября

СЕГОДНЯ 04:42 2019-09-19T04:42:41+03:00

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В Иркутском районе с 1 октября увеличат родительскую плату за детские сады. Повышение вызвано ростом цен на продукты. Однако, максимальной - 3500 руб. - она не будет. Сумму в каждом учреждении назначат разную.

- Это связано с необходимостью обеспечения детей полноценным питанием, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. - Большинство детей питается в детских садах пять раз в день, при закупке и приготовлении выполняются все продуктовые нормы, рекомендуемые СанПиНом.

Стоит отметить, что родительская плата тратиться только на покупку продовольствия. На содержание дошкольных учреждений средства выделяются из бюджета района. В 2019-м это 262 миллиона рублей плюс 486 миллионов целковых на зарплату работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU