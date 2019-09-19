"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным столбом
Огромный обломок бетонного столба под дверями гаража - такую картину накануне увидели автомобилисты в кооперативе на Синюшке в Иркутске. А на самих дверях выведено мелом: "Срочно погасить долг". Кому и за что не отдал деньги владелец гаража, неизвестно, только вот теперь ему придется приложить много усилий, чтобы убрать этот "подарок".
В соцсетях это бурно обсуждается. Пользователи интернета уверены, что иркутянин просто задолжал кооперативу по членским взносам.
- Нет у тебя денег за гараж платить, продай его, - негодуют одни.
- Ну, хоть раствором не залили, - шутят другие.
Добавляют, что столб под двери гаража, увы, не самый редкий способ выбивания денег. Кто-то из горожан уже сталкивался с подобным.
- У нас в кооперативе при большом долге и систематической неуплате сперва выносят предупреждение, а затем клеят на гараж лист с задолженностью и заваривают двери сваркой, - рассказывают в соцсетях иркутяне. - Обычно после такой процедуры долги сразу гасятся.
- Но все-таки долги нужно возвращать черед суд, а не так, - уверены местные автомобилисты.
Должнику перегородили вход в гараж на Синюшке в Иркутске.Видео: ДТП 38RUS Иркутск.
ИСТОЧНИК KP.RU