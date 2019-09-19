2019-09-19T06:23:59+03:00
Происшествия

"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным столбом

В соцсетях активно обсуждают этот способ выбить деньги
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным столбом"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным столбом
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Огромный обломок бетонного столба под дверями гаража - такую картину накануне увидели автомобилисты в кооперативе на Синюшке в Иркутске. А на самих дверях выведено мелом: "Срочно погасить долг". Кому и за что не отдал деньги владелец гаража, неизвестно, только вот теперь ему придется приложить много усилий, чтобы убрать этот "подарок".

В соцсетях это бурно обсуждается. Пользователи интернета уверены, что иркутянин просто задолжал кооперативу по членским взносам.

- Нет у тебя денег за гараж платить, продай его, - негодуют одни.

- Ну, хоть раствором не залили, - шутят другие.

Добавляют, что столб под двери гаража, увы, не самый редкий способ выбивания денег. Кто-то из горожан уже сталкивался с подобным.

- У нас в кооперативе при большом долге и систематической неуплате сперва выносят предупреждение, а затем клеят на гараж лист с задолженностью и заваривают двери сваркой, - рассказывают в соцсетях иркутяне. - Обычно после такой процедуры долги сразу гасятся.

- Но все-таки долги нужно возвращать черед суд, а не так, - уверены местные автомобилисты.

Должнику перегородили вход в гараж на Синюшке в Иркутске.Видео: ДТП 38RUS Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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