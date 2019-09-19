При покупке в соцсетях обманули жителя Иркутской области, предъявив фото чужого паспорта

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-19T06:46:31+03:00

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Обычные гарантии, к которым мы все привыкли при покупках в реальной жизни, в Интернете не работают. Здесь другие правила игры. Пока жители только к этому привыкают, мошенники продолжают этим пользоваться. Так, житель Байкальска, покупая в Интернете лыжи, лишился 15 тысяч рублей. Хотя, казалось бы, все проверил и был очень внимателен.

- Накануне в отдел МВД России по Слюдянскому району обратился 41-летний житель города Байкальска, который стал жертвой мошенника, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - . Полицейским мужчина сообщил, что в соцсети «ВКонтакте» нашёл объявление жителя Новосибирска о продаже фирменных лыж за 15 тысяч рублей.

Инвентарь для зимнего отдыха понравился байкальчанину и он обсудил с продавцом условия покупки. А вот как гарантировать, что деньги не "исчезнут"? Чтобы убедить лыжника в том, что посылку он точно получит, его собеседник отправил ему фото своего паспорта. Казалось бы - все, проблем нет. И житель Байкальска переводит со своего счета 15 тысяч рублей. Дальнейшая схема известна. «Продавец» удалил переписку и заблокировал доступ к странице.

Сотрудники уголовного розыска по данным паспорта без труда обнаружили жителя Новосибирска -такой действительно существует. Только вот никаких лыж не продавал. Выяснилось, что несколько лет назад он сам отправил через сеть копию своего паспорта для приобретения какого-то товара. Мошенники использовали его снова.

Полиция в очередной раз предупреждает жителей региона о необходимости быть осторожными при заключении сделок Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU