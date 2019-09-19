2019-09-19T07:17:55+03:00
Происшествия

Хотел тело как у Шварценеггера: за контрабанду стероидов осудили жителя Иркутской области

Он купил анаболики в Интренте, чтобы нарастить мышечную массу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хотел тело как у Шварцнеггера: за контрабанду стероидов осудили жителя Иркутской областиХотел тело как у Шварцнеггера: за контрабанду стероидов осудили жителя Иркутской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как можно скорее хотел нарастить мышечную массу своего тела 38-летний житель Баяндаевского района и получил за это судимость. Для этого, он через интернет-магазин заказал себе из другой страны анаболические стероиды. Правда, сделать себе тело как у Арнольда Шварценеггера горе-спортсмен так и не успел. Полицейские задержали его на почте, когда он получал посылку с анаболиками, общим весом более 18 граммов. Оперативникам он сразу сказал, что приобрел вещества для себя, чтобы увеличить объем мышц. Вместо этого, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Те самые стероиды. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Те самые стероиды. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- 12 сентября суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз предупреждают, что стероиды, которыми увлекаются некоторые спортсмены и бодибилдеры, с 2003 года запрещены для свободной продажи. Дело в том, что эти препараты входят в список сильнодействующих веществ, опасных для здоровья. Употреблять их без назначения врача нельзя. За незаконный оборот анаболиков можно загреметь за решетку на срок до 8 лет, а за покупку в Интернете – до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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