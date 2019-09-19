Движение транспорта по улице Каштаковская в Иркутске будет ограничено

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-19T09:09:13+03:00

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Если вы автомобилист, и ваш привычный маршрут часто пролегает через предместье Рабочее, то обращаем ваше внимание на то, что скоро одна из дорог в этом районе будет перекрыта, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска. Речь идет об улице Каштаковская на участке от Детской до Потанина.

- Знаки, запрещающие проезд по этой автодороге, появятся там уже 24 сентября. Ограничение будет снято нескоро - почти через месяц. Машины смогут свободно проезжать по улице Каштаковская только с 21 октября, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Ограничение движения транспорта по улице Каштаковская связано со строительством нового участка электросетей, который как раз будет пролегать под дорогой.

Кстати, с 19 сентября проезд ограничен еще на одной улице в Правобережном округе. Речь идет об участке улицы Шевцова от остановки "Топкинский микрорайон" до дома по адресу Топкинский, 13а. Там проходят строительно монтажные работы - дорога будет перекрыта до 10 октября. Планируйте свой маршрут заранее!

ИСТОЧНИК KP.RU