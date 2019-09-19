10 тонн овощей доставили пострадавшим от наводнения жителям Нижнеудинска
Десять тонн овощей для жителей Нижнеудинска помогли доставить депутаты областного парламента. Овощи бесплатно получили пенсионеры, которые пострадали во время наводнения этим летом. Обращение за помощью поступило к председателю Заксобрания Приангарья Сергею Соколу во время приема по личным вопросам.
Вопрос удалось решить быстро. Откликнулся депутат Степан Франтенко, первый заместитель гендиректора СХ ПАО «Белореченское». В Нижнеудинск был отправлен грузовик с овощами – картофелем, морковью, капустой, свеклой.
- У людей затопило не только дома, но и огороды, погиб весь урожай. Пенсионерам в такой ситуации особенно тяжело. Мы рассчитываем, что это начинание поддержат и другие сельхозпроизводители региона, – сказал Сергей Сокол.
Распределением груза на месте занимался совет ветеранов Нижнеудинска, руководитель которого Зинаида Брылева и обратилась в поисках решения проблемы к Сергею Соколу. По ее словам, получателями помощи стали около ста человек.
ИСТОЧНИК KP.RU