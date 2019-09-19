2019-09-19T11:21:03+03:00
Общество

10 тонн овощей доставили пострадавшим от наводнения жителям Нижнеудинска

Доставку организовали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Десять тонн овощей для жителей Нижнеудинска помогли доставить депутаты областного парламента. Овощи бесплатно получили пенсионеры, которые пострадали во время наводнения этим летом. Обращение за помощью поступило к председателю Заксобрания Приангарья Сергею Соколу во время приема по личным вопросам.

Вопрос удалось решить быстро. Откликнулся депутат Степан Франтенко, первый заместитель гендиректора СХ ПАО «Белореченское». В Нижнеудинск был отправлен грузовик с овощами – картофелем, морковью, капустой, свеклой.

- У людей затопило не только дома, но и огороды, погиб весь урожай. Пенсионерам в такой ситуации особенно тяжело. Мы рассчитываем, что это начинание поддержат и другие сельхозпроизводители региона, – сказал Сергей Сокол.

Распределением груза на месте занимался совет ветеранов Нижнеудинска, руководитель которого Зинаида Брылева и обратилась в поисках решения проблемы к Сергею Соколу. По ее словам, получателями помощи стали около ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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