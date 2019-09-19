2019-09-19T12:13:27+03:00
Общество

Девочке, которая провалилась в колодец в Тайшетском районе, выплатят компенсацию

Неприятное происшествие произошло в январе этого года в поселке Юрты
Анна ПОПОВА
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Девочке, которая провалилась в колодец в Тайшетском районе, выплатят компенсациюДевочке, которая провалилась в колодец в Тайшетском районе, выплатят компенсациюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Фирма, предоставляющая коммунальные услуги в Тайшетском районе, выплатила компенсацию 8-летней девочке, которая упала в водопроводный люк, -сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. Инцидент произошел в поселке Юрты в январе этого года. Школьница вместе со своими подругами возвращалась из школы, как вдруг провалилась в колодец, который был неплотно закрыт крышкой.

- При падении девочка ударилась и сильно испугалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - хорошо, что ее подруги успели вовремя позвать на помощь взрослых, которые помогли школьнице выбраться из люка.

Чтобы защитить интересы пострадавшей школьницы, сотрудники прокуратуры подали в суд на руководство коммунальной компании, которая обслуживала эти водопроводные люки. Он постановил, что фирма должна выплатить семье пострадавшей девочки компенсацию в размере 10 тысяч рублей, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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