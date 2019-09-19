Сергей Сокол: ремонт дороги в Усть-Илимске необходимо включить в бюджет региона

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-19T12:30:27+03:00

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Депутаты Заксобрания намерены настаивать на выделении финансирования из областного бюджета 2020 на капремонт дороги по ул. Наймушина в Усть-Илимске. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол по итогам рабочей поездки в территорию.

Эта дорога была построена в 1978 году и ни разу капитально не ремонтировалась. Требуется замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, бордюрного камня, ремонт ливневой канализации, освещения. Согласно сметной документации, которая сейчас находится на экспертизе, предварительная стоимость ремонта составит более 173 млн рублей, в том числе более 20,8 млн рублей необходимо будет выделить из городского бюджета.

- По этой дороге проходят муниципальные маршруты городского транспорта, связывающие районы жилой застройки левобережной части с объектами общественно-делового назначения, образования, культуры и здравоохранения. И такое состояние важнейшей городской улицы, конечно, недопустимо, – подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер добавил, что вопрос о выделении средств на капремонт автодороги рассмотрят при формировании областного бюджета на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU