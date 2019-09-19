Мошенники обманом похитили у двух жительниц Саянска более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-19T14:19:32+03:00

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И вновь перед вами очередная история об обмане доверчивых жителей Иркутской области мошенниками. Накануне в один из отделов полиции Саянска пришли две женщины, которые рассказали, что и до них добрались коварные аферисты.

- Выяснилось, что для каждой из них мошенники использовали разные схемы обмана, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Первая потерпевшая не догадывалась о том, что ее "разводят" мошенники в течение нескольких месяцев. В июне этого года ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что женщина стала жертвой мошенников, когда заказывала лекарства через интернет. Потерпевшая не заметила подвоха: ведь недавно она действительно покупала медицинские препараты онлайн.

Лжеполицейские сообщили, что ей положена компенсация, но, чтобы ее получить, необходимо оплатить несколько пошлин с помощью банковской карты. Женщина послушно вносила необходимые платежи в течение 2 месяцев Потом она заподозрила неладное и решила позвонить тому самому полицейскому, но номер оказался заблокирован. К тому моменту она уже перевела мошенникам более 95 тысяч рублей.

Вторую жертву мошенников обманули не менее популярным способом. Некоторое время назад ей также позвонили с неизвестного номера, но на этот раз человек на том конце провода представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что с ее счета кто-то пытается снять деньги, и, чтобы защитить сбережения, ей нужно продиктовать "банкиру" все данные карты, в том числе и защитный код. После потерпевшая обратилась в банк и обнаружила, что с ее счета пропали 140 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU