Золотую медаль завоевала Надежда Колода на первенстве Европы по стрельбе

СЕГОДНЯ 03:35 2019-09-20T03:35:08+03:00

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Снова медаль. На этот раз высшей пробы — золото! Иркутская спортсменка Надежда Колода вновь на пьедестале в итальянском городе Болонья. Напомним, накануне она завоевала бронзовую медаль в составе российской команды на первенстве Европы по стрельбе.

В этот раз выступала в паре с в паре с Андреем Чиликовым из Удмуртской республики. Вместе им удалось стать лучшими в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар.

Напомним, спортсменка тренируется в областной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун. Кстати, школа накануне открыла набор детей для начальной подготовки в отделения стрельбы из лука, легкой атлетики, тяжелой атлетики и настольного тенниса. Занятия проводятся бесплатно, однако, для зачисления нужно будет сдать нормативы.

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ИСТОЧНИК KP.RU