2019-09-20T04:11:40+03:00
Общество

Сияние России 2019: на открытии фестиваля у собора Богоявления установят бюст Святителю Иннокентию Иркутскому

В этом году Дни русской духовности и культуры приурочены к 215-летию со дня канонизации этого святого
Мария КНЯЗЕВА
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Скульптуру установят рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию КристалевскомуСкульптуру установят рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому
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В воскресенье, 22 сентября, в Иркутске начнется фестиваль Сияние России. По традиции, после торжественного богослужения в Соборе Богоявления, иркутяне пройдут крестным ходом, после которого состоится открытие памятника Первому епископу Святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому).

- Бюст выполнен иркутским скульптором Александром Пермяковым, отлит в бронзе, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Скульптуру установят рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому, которые появились там в 2017-ом и 2018 годах.

После в Театре народной драмы в 17.00 начнется вечер-открытие фестиваля и показ спектакль «Святитель».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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