СЕГОДНЯ 04:49 2019-09-20T05:11:55+03:00

Пробка на Академическом мосту: два ДТП по направлению в центр Иркутска утром 20 сентября. Фото: Яндекс. Пробки

Пробки в Иркутске утром 20 сентября доставляют неудобства, жители города едут на работу со скоростью 7 км/ч

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Пробки утром 20 сентября в Иркутске: самый крупный затор сегодня образовался на Академическом мосту. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, всему виной два дорожно-транспортных происшествия. Оба они на проезжей части, что ведет на правый берег реки Ангара. Скорость автомобилей на подъезде к мосту, на Лермонтовской развязке всего 7 км/ч.

Также в Иркутске затруднено движение по улице Лермонтова, и, конечно, пробка на ул. Маяковского на подъезде к Глазковскому мосту. Там скорость движения транспорта также 7 км/ч.

К тому же по словам очевидцев, на Академическом мосту этим утром сбили мужчину, который шел прямо по проезжей части в сторону м-на Университетский.

dtp38rus Мужчину сбили на Академическом мосту в Иркутске 20 сентября

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ИСТОЧНИК KP.RU