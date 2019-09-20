Пробка на Академическом мосту: два ДТП по направлению в центр Иркутска утром 20 сентября
Пробки утром 20 сентября в Иркутске: самый крупный затор сегодня образовался на Академическом мосту. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, всему виной два дорожно-транспортных происшествия. Оба они на проезжей части, что ведет на правый берег реки Ангара. Скорость автомобилей на подъезде к мосту, на Лермонтовской развязке всего 7 км/ч.
Также в Иркутске затруднено движение по улице Лермонтова, и, конечно, пробка на ул. Маяковского на подъезде к Глазковскому мосту. Там скорость движения транспорта также 7 км/ч.
К тому же по словам очевидцев, на Академическом мосту этим утром сбили мужчину, который шел прямо по проезжей части в сторону м-на Университетский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным блоком. В соцсетях активно обсуждают этот способ выбить деньги
Девочке, которая провалилась в колодец в Тайшетском районе, выплатят компенсацию
Движение транспорта по улице Каштаковская в Иркутске будет ограничено
ИСТОЧНИК KP.RU