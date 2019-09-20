Налетчик из Иркутской области потерял документы на месте ограбления

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-20T07:33:43+03:00

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На днях полицейские из Зимы задержали грабителя, который напал на двух девушек, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Причем, преступник по нелепой случайности сам помог оперативникам себя задержать. Все дело в том, что незадачливый грабитель оставил на месте преступления свои документы.

- Утром 13 сентября в один из отделов полиции города обратились две женщины, которые рассказали, что на них напал мужчина с ножом и отобрал у них все деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После опроса потерпевших оперативники отправились на место преступления, где и обнаружили барсетку, в которой были документы, принадлежащие налетчику.

После этого выйти на след подозреваемого не составило труда, тем более, информация о нем уже была в базе данных полиции. Грабителем оказался 35-летний местный житель, который ранее 5 раз отбывал наказание за подобные преступления. Теперь ему предстоит вновь оказаться в тюрьме - ведь на него уже заведено очередное уголовное дело по статье "разбой". Сейчас налетчик находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU