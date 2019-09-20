Аферистки из Бирюсинска украли 100 миллионов, чтобы построить торговый центр

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-20T07:53:08+03:00

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Тайшетский районный суд начал рассматривать громкое дело о мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. На скамье подсудимых оказались две жительницы Бирюсинска, которые смогли обманом вытянуть деньги у 231 местного жителя.

- Они просили людей заключить кредитные договоры в одном из банков, пообещав, что сами выплатят всю сумму займа с процентами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Затем они исправляли данные в этих документах, изменяя место работы и уровень зарплаты своих жертв, после чего оформляли на них кредиты на суммы от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

За время своей незаконной деятельности аферистки украли у жителей Бирюсинска более 92 миллионов рублей. Также одна из них ранее незаконно получила 17 миллионов рублей в одном из банков с помощью поддельных документов. Все похищенные деньги мошенницы хотели вложить в свой бизнес - они планировали построить в Бирюсинске развлекательный центр. Но, теперь, когда обман вскрылся, их ждет не открытие собственного дела, а уголовное наказание по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU