Футболисты иркутского «Зенита» на своем поле проиграли омскому «Иртышу»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-20T14:36:31+03:00

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Очередное поражение, уже пятое подряд. Футболисты иркутского «Зенита» опять не смогли порадовать своих болельщиков, и в домашнем матче Первенства России среди команд Второго дивизиона, проиграли лидеру турнирной таблицы омскому «Иртышу» со счетом 1:3.

Гости открыли счет на 44-й минуте матча после точного удара Андрея Разборова. Правда, уже через минуту зенитовцы восстановили равновесие. Едва начался второй тайм, как в ворота иркутян влетел второй мяч. Отличился полузащитник Артур Шлеермахер. Ну а за 13 минут до финального свистка точку в матче поставил полузащитник омичей Илья Берковский.

После этого поражения, «Зенит» продолжает оставаться на дне турнирной таблицы. Всего с 3 набранными очками наша команда находится на последнем 6-м месте. Следующий матч иркутяне проведут 29 сентябряв гостях против ФК «Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU