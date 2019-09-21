«Байкал-Энергия» обыграла молодежную сборную России в первом матче Кубка России

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-21T18:14:03+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» начали первый этап Кубка России, который проходит в Красноярске с уверенной победы над молодежной сборной России. Наши парни оказались сильнее со счетом 9:3.

При этом в первом тайме преимущество иркутян не было столь очевидным. Наша дружина повела в счете 3:1 благодаря дублю Руслана Тремаскина и одного мяча Вячеслава Вдовенко. Второй отрезок получился более результативным. В ворота «молодежки» влетело шесть мячей. Дважды отличился Владислав Кузнецов, по одному голу на свой счет записали Иван Нечаев, Александр Баздырев, Николай Иващенко и Евгений Волгужев. Хоккеисты молодежной сборной России смогли на это ответить лишь двумя мячами.

Второй матч Кубка России «Байкал-Энергия» проведет уже 22 сентября. Соперник – новосибирский «Сибсельмаш».

ИСТОЧНИК KP.RU