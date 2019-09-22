Отдел истории Краеведческого музея Иркутска закроют на ремонт

СЕГОДНЯ 05:27 2019-09-22T05:27:38+03:00

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Ремонта со временем начинают требовать все строения, здания и внутренние помещения домов, квартир, галерей. Так, в Иркутском областном краеведческом музее в конце сентября проведут небольшие ремонтные работы.

- Отделение истории на ул. Карла Маркса будет закрыто для посетителей с 24 по 26 сентября, - отмечают в организации. - Когда все необходимые манипуляции завершат, филиал начнет работать в обычном режиме.

Стоит отметить, что музей Краеведческий в Иркутске — один из старейших в России. Открыт он был в 1782 году! Создан по инициативе губернатора Франца Клички, средства выделили местные купцы - Мельниковы, Дударовские, Медведниковы, Трапезниковы, Баснины, Сибиряковы и Бутины. Значительную сумму внес и сам губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU