2019-09-22T06:20:20+03:00
Общество

Есть излишки урожая? Несите их в зоопарки Иркутска!

Сойдут кабачки, тыквы и другие овощи
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Есть излишки урожая? Несите их в зоопарки Иркутска! Фото: Иркутская зоогалереяЕсть излишки урожая? Несите их в зоопарки Иркутска! Фото: Иркутская зоогалерея
Изменить размер текста:

Осень — время сбора урожая! Но что делать если кабачков в этом году уродилось много, а икры «накрутили» уже столько, что хранить негде. Можно раздать соседям и родственникам без огородов. Но если таких нет, подскажем вам отличный вариант — несите их в зоогалерею и в зоосад. Там такие подарки принимают с радостью! Как говорится, «и волки сыты...». Да, вы не ослышались — волки! В Иркутской зоогалереи полакомиться овощами не прочь даже серые.

- Не переживайте, мясо они едят каждый день, - говорит Людмила Ивушкина. - Но овощи полезны для кишечника, к тому же им самим нравится.

Особенно в организациях будут рады кабачкам и тыква. Почему? Ответ простой: они дольше хранятся и баловать «постояльцев» ими получится всю зиму.

- Спасибо, всем кто нас выручает, - благодарит Ивушкина.

Принять съестные припасы с сибирских огородов рады будут и в зоосаде. Там, для таких целей обустроили специальное место. Заходишь и оставляешь гостинцы для зверюшек.

В Иркутском зоосаде

В Иркутском зоосаде

Читайте также

Афиша на выходные 21-22 сентября в Иркутске: Сияние России, рыжий праздник, Кросс нации, кинопоказы, итальянские воспоминания, графика и коллекция Сукачева

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отдел истории Краеведческого музея Иркутска закроют на ремонт
Сибиряки стали реже брать потребительские кредиты
«Байкал-Энергия» обыграла молодежную сборную России в первом матче Кубка России
И белого лиса посмотреть и книжки почитать: в новом зоопарке Иркутска откроют библиотеку
Иркутянин догнал и скрутил грабителя, укравшего у женщины с ребенком смартфон
Боевой выход на БМП, стрельба из автоматов и полевая кухня: музей "На свалке" организовал милитари-шоу
Футболисты иркутского «Зенита» на своем поле проиграли омскому «Иртышу»
Трамвай разрезал мужчину в центре Улан-Удэ
Акция "Победа в каждый дом": вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Братск принимает первенство России по футболу
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области получили четыре тысячи сертификатов на жилье
В свет вышел осенний выпуск журнала «КП» – Авиа»
Аферистки из Бирюсинска украли 100 миллионов, чтобы построить торговый центр
Налетчик из Иркутской области потерял документы на месте ограбления
ТПП Восточной Сибири вошла в тройку лучших региональных палат Сибирского федерального округа
Сергей Серебренников вступил в должность мэра Братска
Пьяные трактористы протаранили полицейский автомобиль в Качугском районе