Есть излишки урожая? Несите их в зоопарки Иркутска!

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-22T06:20:20+03:00

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Осень — время сбора урожая! Но что делать если кабачков в этом году уродилось много, а икры «накрутили» уже столько, что хранить негде. Можно раздать соседям и родственникам без огородов. Но если таких нет, подскажем вам отличный вариант — несите их в зоогалерею и в зоосад. Там такие подарки принимают с радостью! Как говорится, «и волки сыты...». Да, вы не ослышались — волки! В Иркутской зоогалереи полакомиться овощами не прочь даже серые.

- Не переживайте, мясо они едят каждый день, - говорит Людмила Ивушкина. - Но овощи полезны для кишечника, к тому же им самим нравится.

Особенно в организациях будут рады кабачкам и тыква. Почему? Ответ простой: они дольше хранятся и баловать «постояльцев» ими получится всю зиму.

- Спасибо, всем кто нас выручает, - благодарит Ивушкина.

Принять съестные припасы с сибирских огородов рады будут и в зоосаде. Там, для таких целей обустроили специальное место. Заходишь и оставляешь гостинцы для зверюшек.

В Иркутском зоосаде

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ИСТОЧНИК KP.RU