Выставка кошек открыта в Иркутске 22 сентября
Рэгдолл, Бенгальская, Абиссинская, Ориентальная, Корниш-рекс, Девон-рекс, Хайленд-фолд, Мейн-Кун, Британская, Курильский бобтейл — представителей всех этих пород могут увидеть иркутяне сегодня, 22 сентября, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея.
- У посетителей также будет возможность получить консультации по уходу и выращиванию породистых животных, - отмечают организаторы.
Выставка-ярмарка работает один день.
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ИСТОЧНИК KP.RU