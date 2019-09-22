2019-09-22T06:32:57+03:00
Общество

Выставка кошек открыта в Иркутске 22 сентября

Посмотреть на редкие породы четвероногих можно один день
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка кошек открыта в Иркутске 22 сентябряВыставка кошек открыта в Иркутске 22 сентябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Рэгдолл, Бенгальская, Абиссинская, Ориентальная, Корниш-рекс, Девон-рекс, Хайленд-фолд, Мейн-Кун, Британская, Курильский бобтейл — представителей всех этих пород могут увидеть иркутяне сегодня, 22 сентября, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея.

- У посетителей также будет возможность получить консультации по уходу и выращиванию породистых животных, - отмечают организаторы.

Выставка-ярмарка работает один день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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