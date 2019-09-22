Проверьте электропроводку: количество бытовых пожаров увеличилось в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-22T06:44:43+03:00

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За прошедшую неделю в Приангарье произошло 72 пожара, 40 из них в жилом секторе. Пожарные области просят проверить состояние электропроводки и печей.

- Рекомендуем убедиться, что на вводе в дом или чердак нет перехлеста и оголенных проводов, не скопилась сырость, которая отрицательно влияет на состояние электропроводов, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Не нужно перегружать сеть и пользоваться неисправными приборами. Нельзя оставлять без присмотра включенные электрообогреватели.

В случае обнаружения неполадок нужно срочно их устранять. На прошлой неделе в половине случаев горели надворные постройки, 14 возгораний было в частном секторе, 2 пожара в квартире и 3 на даче.

ИСТОЧНИК KP.RU