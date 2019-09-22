ДТП со смертельным исходом: виновника аварии разыскивают в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-22T08:48:33+03:00

При столкновении большегрузов погибли два пассажира КАМАЗа

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dtp38rus КАМАЗ врезался в МАЗ в Иркутской области

Авария с участием КАМАЗА и МАЗа произошла ночью 21 сентября в Осинском районе Иркутской области. Вблизи поселка Обуса водитель КАМАЗа на скорости врезался в стоящий на обочине большегруз МАЗ, груженный лесом.

- В результате столкновения погибли два человека - 26 и 31-летние пассажиры КамАЗа - жители Черемхово и Черемховского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Еще один мужчина, находившийся в КАМАЗе получил повреждения, но выжил. А вот предполагаемый виновник — водитель — скрылся с места ДТП.

- Его личность уже установлена, сотрудники уголовного розыска ищут его, - отмечают полицейские.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 190 см, славянская внешность, глаза зеленые, носит усы. Если встретитесь с ним, звоните «02».

ИСТОЧНИК KP.RU