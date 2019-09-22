Театры кукол из Омска и Рязани приедут с гастролями в Иркутск

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-22T11:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда не знаешь на какой спектакль сводить ребенка, здорово выручают гастроли театров из других городов. Их постановки, наверняка, ваши ребятишки не видели. И другого случая посмотреть на выступления иногородних трупп может и не представиться. Так, в Иркутск в октябре приедут сразу два гастролера - Омский государственный театр куклы, актера и маски «Арлекин» и Рязанский областной театр кукол.

Омичи покажут иркутянам две постановки «Волк и семеро козлят» и «Царевна-лягушка». А рязанские кукольники привезут «Мойдодыра» по произведению так любимого детьми Корнея Чуковского и постановку по произведению М. Супонина «Лиса и медведь». Показы пройдут на сцене Иркутского областного театра кукол «Аистенок».

Читайте также

Концерты в октябре 2019 в Иркутске: Егор Крид, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Ария, Олег Погудин, шоу под дождем, Московский ансамбль

Иркутский музыкальный театр готовит премьеру оперетты «Принцесса цирка». В основе постановки — одноименное произведение Имре Кальмана.

ИСТОЧНИК KP.RU