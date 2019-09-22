2019-09-22T11:04:37+03:00
Звезды

Театры кукол из Омска и Рязани приедут с гастролями в Иркутск

Показы спектаклей пройдут на сцене «Аистенка»
Мария КНЯЗЕВА
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Показы спектаклей театров из Омска и Рязани пройдут на сцене «Аистенка»Показы спектаклей театров из Омска и Рязани пройдут на сцене «Аистенка»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда не знаешь на какой спектакль сводить ребенка, здорово выручают гастроли театров из других городов. Их постановки, наверняка, ваши ребятишки не видели. И другого случая посмотреть на выступления иногородних трупп может и не представиться. Так, в Иркутск в октябре приедут сразу два гастролера - Омский государственный театр куклы, актера и маски «Арлекин» и Рязанский областной театр кукол.

Омичи покажут иркутянам две постановки «Волк и семеро козлят» и «Царевна-лягушка». А рязанские кукольники привезут «Мойдодыра» по произведению так любимого детьми Корнея Чуковского и постановку по произведению М. Супонина «Лиса и медведь». Показы пройдут на сцене Иркутского областного театра кукол «Аистенок».

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Иркутский музыкальный театр готовит премьеру оперетты «Принцесса цирка». В основе постановки — одноименное произведение Имре Кальмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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